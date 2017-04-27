Новосибирск, 27 апреля, 2017, 09:54 — ИА Регнум.

О том, как бороться с нестойкостью и дороговизной российских дорог, говорили ученые на втором международном форуме «Городские технологии» в Новосибирске. Материал об этом опубликован в издании Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

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Кандидат технических наук тюменского Института криосферы Земли СО РАН Николай Русаков рассказал о новой разработке института — теплоизоляционном материале «ДиатомИК». По его словам, материал способен избавить от деформации шоссейные и железные дороги, построенные на вечной мерзлоте. «ДиатомИК» представляет собой вспененное стекло и производится из распространенных в Сибири диатомитов и родственных пород. По мнению ученого, применение нового термоизолятора позволит удешевить строительство дорог приблизительно на 20%.

На сегодняшний день уже запущено опытное производство «ДиатомИКа» мощностью 25 кубометров в сутки. Более того, этот материал включен в государственные технико-экономические нормативы, что, по мнению ученого, открывает возможности его широкого производства и применения.

Академик СО РАН Николай Ляхов сравнил технологии дорожного строительства в России и других странах. Так, в США 80% всех дорог имеют полотно из цементобетона, в Германии ― 40%, в России― только 3%.

Владимир Ларичкин, заведующий кафедрой инженерный проблем экологии НГТУ, привел статистику о стоимости строительства дорог. По его словам, строительство одного километра четырехполосного шоссе в Китае составляет 3 миллиона долларов, в США — 4 миллиона, а в России может достигать 12 млн долларов.