Краснодар, 27 апреля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Также по теме: Ждут 6 лет: Многодетным семьям Кубани пообещали провести свет на участки

Onf.ru Многодетная семья

«Все работы требуют серьезного финансирования, таких денег в бюджете Краснодара нет», — добавил градоначальник.

Между тем, по его словам, власти понимают важность этой работы, поэтому используются все возможности, чтобы принять участие в краевых программах, добиваться включения строительства инфраструктуры в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и обеспечить участки для многодетных семей инженерной инфраструктурой.

«И эта работа не стоит на месте, уже есть достаточно серьезные изменения», — сказал Евгений Первышов.

Заместитель директора департамента строительства Артем Аганов проинформировал, что из краевой программы «Жилище» строительство дорог исключено, на инженерную инфраструктуру в этой же программе предусмотрено по 80 млн ежегодно. Но эти средства предназначены для всего края, и Краснодар может претендовать лишь на их часть.

Ситуация с электроснабжением в каждом из массивов, где были выделены участки многодетным, разная. Так, в хуторах Новом и Копанском, поселке Лазурном необходимые мощности есть. Электрификация здесь будет идти за счет сетевой организации — ПАО «Кубаньэнерго». Люди уже получат договоры технологического присоединения, начато строительство распределительных сетей.

Сложнее ситуация в станицах Старокорсунской и хуторе Октябрьском. Здесь мощности загружены на 90%. Для их увеличения необходима реконструкция подстанции, а это снова серьезные вложения.

В хуторах Новом и Копанском уже в 2018 году начнут тянуть газ — проекты строительства внутриквартальных газовых сетей готовы, прошли экспертизу и включены в краевую программу. Также есть проект по газоснабжению земельного массива многодетных семей в станице Старокорсунской. Планируется строительство внутриквартальных газовых сетей и в хуторе Октябрьском и поселке Лазурном. Но только в 2019 году.

Кроме света, газа и дорог рисуют многодетным семьям местные власти и перспективы на строительство во всех поселках и хуторах, где выделены земельные участки, детских садов. Больше всего их предусмотрено в станице Старокорсунской — целых пять. Также планируется возведение общеобразовательного учреждения на 400 мест в хуторе Копанском, школы на тысячу мест и поликлиники на 100 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в поселке Лазурном. Будут школы и в хуторе Октябрьском и в станице Старокорсунской. По словам Евгения Первышова, под все эти объекты земельные участки зарезервированы.

Как сообщало ИА REGNUM, земельные участки многодетным семьям в Краснодаре начали предоставлять с сентября 2011 года. Площадь участков — от 600 до 1000 кв. м. Всего поэтапно было выделено более 1842 участка в хуторах Копанский, Октябрьский, Новый, в станице Старокорсунской и в поселке Лазурном.

С 2017 года порядок их предоставления изменился. Теперь участки будут распределяться в присутствии специально созданной комиссии. Средняя площадь каждого надела земли составит 900 кв. метров. В конце января 2017 года городская дума Краснодара приняла решение о выделении 628 земельных участков многодетным семьям. Участки, предназначенные горожанам, которые имеют трех и более детей, расположены в поселке Пригородном. В феврале они уже были распределены.