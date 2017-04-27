Вашингтон, 27 апреля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Источник воды Кровавого водопада в Сухих долинах Мак-Мердо (Земля Виктории, Антарктида) находится на большой глубине и сформировался более миллиона лет назад, пишет журнал Journal of Glaciology.

(сс) Mike Martoccia Кровавый водопад в Антарктиде

С помощью радара был определен источник воды, находящийся на большой глубине: оказалось, что она вытекает из-под ледника, и ее возраст предположительно превышает миллион лет.

Ученые отмечают, что вода не замерзает даже при сильном холоде. «Ледник Тейлора считается самым холодным из тех, в которых течет жидкая вода», — уточнил один из авторов исследования.

Напомним, Кровавый водопад вытекает из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо. Открыт объект в 1911 году.

Поток время от времени приобретает красный цвет — когда из трещины вытекает красная вода. Вода вытекает из озера, находящегося под толстым слоем льда.

Красный цвет воды вызван наличием в ней оксидов железа. Вода очень соленая, и потому не замерзает даже при температуре минус десять градусов Цельсия.

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