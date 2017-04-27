Брюссель, 27 апреля, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Еврокомиссия призывает Анкару прояснить официальную позицию по вопросам членства в Европейском союзе, сообщает Die Presse.

(сс)R4BIA.com Роджеп Эрдоган

25 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о возможном проведении референдума касательно членства страны в Евросоюзе, что вызвало ряд вопросов в Еврокомиссии.

Помимо этого, глава государства упомянул о проведении в будущем референдума о введении смертной казни в Турции.

«Если господин Эрдоган и дальше будет стремиться реализовать свои инициативы, связанные, например, со смертной казнью, то я призываю прервать все переговоры о возможном членстве», — отмечает один из лидеров Европарламента Кати Пири, которая курирует переговоры о вступлении Турции в ЕС.

По результатам референдума 16 апреля Турция становится президентской республикой. Президент станет не только главой государства, но и главой правительства, что даст ему право проводить референдумы без согласия членов парламента.

Представители руководствующих органов союза не раз отмечали, что, если в Турции будет введена смертная казнь, то дверь в ЕС будет для нее навсегда закрыта.