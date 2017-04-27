Рязань, 27 апреля, 2017, 09:02 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Рязанской области возбудило уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Рязани за публикацию картинок, оскорбляющих ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. Дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Логиновский Денис Наши герои, ветераны Великой Отечественной войны

Следствие считает, что мужчина размещал на своей странице в социальной сети националистические изображения, которые, в том числе, содержат высказывания, оскорбляющие ветеранов. Кроме того, картинки были направлены против людей других национальностей и против православных верующих. Какие именно высказывания содержались в постах, следствие не сообщает.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что в преддверии празднования Дня Победы уже случилось несколько скандалов. К примеру, в Брянске неизвестные изрисовали один из главных монументов погибшим в годы Великой Отечественной войны — Курган Бессмертия. На памятники появились надписи типа «Здесь был Коля» и нарисованные коты.

25 апреля появилась информация о том, что в Ставропольском крае компания подростков решила сыграть в карты и устроились на мемориале погибшим воинам Великой Отечественной войны прямо около Вечного огня.

Отделом МВД России по Кисловодску сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.