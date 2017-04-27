Россию заподозрили в оказании «ядерной помощи» Северной Кореи
Токио, 27 апреля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Российская Федерация могла «оказать помощь» Северной Кореи в усовершенствовании «ядерной программы», которая угрожает безопасности всего мира. Об этом пишет газета Daily Star (перевод на сайте «ИноТВ»).
По мнению автора статьи, северокорейское грузовое судно, которое имеет регулярное сообщение с РФ, якобы «может использоваться для транспортировки ядерных боеголовок».
Еще одна газета Sankei Shimbun считает, что России нельзя позволить «поддерживать страны», обладающие оружием массового уничтожения.
«Политический курс, который взяла РФ, в корне отличается от курса Японии, США и Южной Кореи, которые предпринимают действия против растущей угрозы в восточной Азии», — отмечает автор японского издания.
Отметим, что каких либо доказательств своих заявлений авторы статей так и не предоставили.
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