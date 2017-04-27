Токио, 27 апреля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Российская Федерация могла «оказать помощь» Северной Кореи в усовершенствовании «ядерной программы», которая угрожает безопасности всего мира. Об этом пишет газета Daily Star (перевод на сайте «ИноТВ»).

(stephan) Флаги КНДР

По мнению автора статьи, северокорейское грузовое судно, которое имеет регулярное сообщение с РФ, якобы «может использоваться для транспортировки ядерных боеголовок».

Еще одна газета Sankei Shimbun считает, что России нельзя позволить «поддерживать страны», обладающие оружием массового уничтожения.

«Политический курс, который взяла РФ, в корне отличается от курса Японии, США и Южной Кореи, которые предпринимают действия против растущей угрозы в восточной Азии», — отмечает автор японского издания.

Отметим, что каких либо доказательств своих заявлений авторы статей так и не предоставили.

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