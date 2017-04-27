Киев, 27 апреля, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Учения на границе с Крымом проведут ВСУ 28 апреля, заявил представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Игорь Бирюков, передает телеканал «112 Украина».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

По его словам, учебные мероприятия для военнослужащих украинской армии пройдут в Херсонской области. В учения войдут марш и преодоление водных преград.

«Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей», — уточнил Бирюков.

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Согласно сообщению пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы, работа контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом во время учений будет осуществляться в обычном режиме.

Также пресс-служба оперативного командования «Юг» ВСУ сообщила о том, что в Николаевской области 27 апреля пройдут учения отдельной мотопехотной бригады, запланирован марш с преодолением водной преграды. Отмечается, что бригада в ближайшее время будет перенаправлена в Донбасс для участия в военном конфликте.

Напомним, ранее антитеррористические учения в Херсонской области провела СБУ. В службе безопасности также сообщали, что проводимые учения являются плановыми, и просили местных жителей сохранять спокойствие на время дислокации в населенных пунктах бойцов СБУ.