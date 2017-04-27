Москва, 27 апреля, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Котировки марки Brent 26 апреля поднимались до отметки 52,84 доллара за баррель. Помимо технического фактора они получили поддержку и со стороны данных по коммерческим запасам в США от EIA, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ptra Нефть

«Запасы упали на 3,64 млн баррелей при прогнозе снижения 1,75 млн. Естественно, такая динамика несколько сгладила опасения сохранения переизбытка нефти», — сказала она.

«Кроме того, рынки все еще надеются на то, что соглашение о сокращении добычи будет продлено на встрече в мае. В частности, в поддержку выступили заявления главы Минэнерго Саудовской Аравии о том, что на следующей неделе он проведет переговоры по данному вопросу с российским коллегой», — пояснила Рогова.

«Но если Трамп даст желаемые подробности налоговой реформы и доллар на этом фоне укрепится, Brent может снова скатиться в район уровня 52 доллара за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 27 апреля мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу избытка запасов «черного золота» в мире, несмотря на сведения о довольно значительном сокращении этих запасов в США. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,38% — до $52,21 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,50% — до $49,36.