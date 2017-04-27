Москва, 27 апреля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Российская валюта показала рекордное падение за последние две недели. И это было ожидаемо, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Налоговый период прошел, что убрало спрос на российскую валюту со стороны экспортеров. Снизился эффект и от результатов французских выборов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Однако 26 апреля на сцену вышел еще один фактор. Причем это была не нефть. Это было беспокойство Владимира Путина по поводу слишком крепкого курса рубля. И именно подобные заявления в прошлом уже вызвали широкомасштабное падение национальной валюты», — пояснила Афанасьева.

По ее мнению, «дополнительным фактором давления на рубль может стать и решение Банка России по ставке. Недавно глава ЦБ допускала возможность снижения ставки сразу на 50 б.п. Это даст рынку понимание о том, что Банк России перешел в режим смягчения курса монетарной политики».

«А значит, рубль постепенно начнет терять статус валюты инвестирования в рамках стратегии carry trade. Все это способно вернуть пару USD/RUB в район 58,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 27 апреля Центральный банк России повысил официальный курс доллара США к рублю на 47 копеек до 56,31 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 61,50 рубля, что выше предыдущего дня на 71 копейку.