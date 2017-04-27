Париж, 27 апреля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Визит кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона в родной город Амьен завершился неприятным инцидентом — политика освистали рабочие завода американской компании Whirlpool, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

26 апреля лидер движения «На марше» попытался пообщаться с рабочими завода, которые протестуют против возможного переноса производства в Польшу. Однако во время встречи рабочие свистели и толкали сотрудников службы безопасности Макрона. В толпе звучали лозунги в поддержку соперницы Макрона, лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Макрон пообещал рабочим, что будет лично контролировать вопрос о закрытии завода Whirlpool в Амьене. Он заявил, что предприятие неминуемо закроют в случае победы на выборах Ле Пен.

Ранее BFM TV сообщил о том, что Марин Ле Пен неожиданно приехала на встречу в рабочими в Амьене. Сотрудники предприятия встретили кандидата в президенты положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции состоялся первый тур выборов главы государства. По данным МВД страны, за Макрона проголосовали 23,86% избирателей, Ле Пен набрала 21,43% голосов. Второй тур президентских выборов намечен на 7 мая.

Согласно результатам опроса, опубликованным 26 апреля, Макрон значительно опережает свою соперницу: в его поддержку высказались 62% респондентов, тогда как за Ле Пен готовы голосовать 38%. Стоит отметить, что свою поддержку Макрону выразили действующий президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Николя Саркози.

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