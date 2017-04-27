Мадрид, 27 апреля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. «Барселона» в текущем сезоне достигла отметки в сто забитых мячей в чемпионате Испании. Это произошло в матче с «Осасуной», который сине-гранатовые выиграли со счетом 7:1.

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Сотый гол «Барселоны» провел с пенальти Хавьер Маскерано. Кстати, этот гол стал для него первым за каталонский клуб, за который Маскерано выступает с 2010 года.

На данный момент в активе «Барселоны» 101 гол в чемпионате. Сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице, но у мадридского «Реала» есть матч в запасе.