Дамаск, 27 апреля, 2017, 07:49 — ИА Регнум. В Сирии в районе аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв, сообщает 27 апреля телеканал «Аль-Маядин».

geralt Огонь

По сообщению корреспондента телеканала, в аэропорту начался пожар. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Причины взрыва не сообщаются.

В Twitter Israel Breaking cообщается, что причиной взрыва мог стать авианалет израильских ВВС. При этом ссылаются на СМИ, принадлежащие партии «Хезболла».