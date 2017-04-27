Вена, 27 апреля, 2017, 07:43 — ИА Регнум. 26 апреля в Вене прошло заседание Национального совета, на котором обсуждалась позиция Австрии по отношению к Brexit. Ключевым посылом канцлера Кристиана Керна и вице-канцлера Райнхольда Миттерленера стал призыв к странам Евросоюза оставаться «одним целым».

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

«Подписывая соглашения с членами ЕС на двусторонней основе в рамках переговоров о Brexit, британцы будут пытаться расколоть союз. Здесь важно оставаться едиными», — отмечает Керн.

Канцлер призывает Еврокомиссию не откладывать финансовые вопросы, связанные с выходом Великобритании из ЕС.

«По некоторым оценкам, Brexit составляет колоссальные затраты, в целом около 60 миллиардов евро. Хочу напомнить, что административные расходы ЕС составляют лишь 8 миллиардов евро, поэтому мы должны принять такое решение, чтобы члены союза не понесли дополнительные убытки. Мы не должны платить за Brexit», — добавил он.

29 апреля состоится саммит глав государств-членов Европейского союза, на котором будут решаться политические, экономические и финансовые вопросы, связанные с выходом Великобритании из союза.