Вашингтон, 27 апреля, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Санкции США против КНДР будут ужесточены, чтобы заставить Пхеньян отказаться от осуществления ядерной программы. С этой же целью будут задействованы и дипломатические механизмы, об этом говорится в совместном заявлении министра обороны Джеймса Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и директора национальной разведки Дэна Коутса.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

«Подход президента нацелен на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих программ (разработки) ядерных баллистических ракет и программ по распространению (ядерного оружия) путем ужесточения экономических санкций, использования дипломатических мер вместе с нашими союзниками и региональными партнерами», — указано в документе.

При этом в США подчеркивают, что стремятся к мирному решению вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон отмечает, что готов к переговорам, не отказываясь при этом от защиты своих интересов и интересов партнеров.

В заявлении оговорено, что Вашингтон взаимодействует с «ответственными членами международного сообщества, чтобы усилить давление на КНДР». Такие меры должны принудить руководство Северной Кореи к началу деэскалации конфликта и способствовать выстраиванию диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля постоянное представительство Корейской Народно-Демократической Республики при ООН заявило о том, что агрессивные действия США на Корейском полуострове подводят регион к ядерной войне. Северокорейские дипломаты подчеркнули при этом, Вашингтону не удастся запугать Пхеньян путем размещения своих сил в регионе.

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