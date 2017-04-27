Вашингтон, 27 апреля, 2017, 07:27 — ИА Регнум. «Президент Трамп согласился не прекращать действие НАФТА на данный момент», — цитирует сообщение Белого дома Reuters. Лидеры согласились перейти к началу повторных переговоров по сделке НАФТА, с соблюдением внутренних процедур, которая была бы выгодна всем трем странам

Ustr.gov Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA)

Трамп отметил, что намерен привести NAFTA «в соответствие с требованиями момента» путем переговоров с лидерами соглашения. Он выразил надежду, что окончательный результат сделает все три страны сильнее и лучше.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США заявила о скором намерении Трампа выполнить предвыборное обещание и покинуть соглашение.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о необходимости пересмотреть торговое соглашение и о его ошибочности.

NAFTA — крупнейшая в мире региональная зона свободной торговли. Созданная в 1994 году, она объединяет США, Канаду и Мексику для того, чтобы сократить торговые барьеры в различных отраслях экономики США.