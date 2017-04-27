Барнаул, 27 апреля, 2017, 07:51 — ИА Регнум. У многих барнаульцев с недавнего времени появилось новое сезонное увлечение — ловля рыбы в реке Барнаулке. Десятки горожан с удочками облюбовали берега левого притока Оби в районе Старого Базара, — передает корреспондент ИА REGNUM. Примечательно, что рыбакам попадаются довольно крупные экземпляры — караси весом по 100 — 400 граммов. Очевидно, что рыба пришла на нерест в прогретые воды Барнаулки с холодной Оби, только недавно вскрывшейся ото льда.

Светлана Шаповалова Барнаулка в апреле. 2017 год

Светлана Шаповалова Рыбацкое счастье. Барнаулка. Апрель, 2017 год

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Рыбацкая молва быстро облетела город. И вот уже на всем периметре от моста, ведущего к новой лестнице Нагорного парка, до проспекта Ленина, на реке буквально не протолкнуться. Появление больших карасей в Барнаулке доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и физиологии Алтайского госуниверситета Валерий Журавлев назвал чисто биологической причиной — урожайное поколение. «Раз в 3−4 года наступают благоприятные условия для численности рыбы. Это значит, что сейчас достигла своего промыслового периода молодь 2012−2013 годов», — пояснил профессор. Поэтому он не исключает, что и на других водных объектах региона сезон будет рыбным.

Светлана Шаповалова Некоторые барнаульцы после работы стали идти не домой, а на реку

Между тем, чистым берега Барнаулки не назовешь, да и запах от воды стоит не слишком приятный. Но это мало кого не останавливает.

«Я не мог пропустить такое. После работы зашел на базар, купил удочку за 250 рублей, и вот я здесь. Ужин подождет, очень хочется порыбачить, в первый раз за сезон на реке», — поделился впечатлением барнаулец Илья.

Светлана Шаповалова Алтайский ученый, профессор Валерий Журавлев полагает, что 2017 год будет рыбным

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин известие о рыбном ажиотаже на Барнаулке встретил с позитивом. Кстати, по его словам, запрет на ловлю рыбы в период нереста действует только для владельцев моторных лодок, а ловля удочкой с берега вовсе не запрещена. Еще один обнадеживающий момент: по сводкам, получаемым министерством в Росгидромете и Росприроднадзоре, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде незначительно превышает норму. Поэтому рыбацкое увлечение в Минприроды скорее поддерживают.

Светлана Шаповалова В ожидании карасей. Барнаул. Барнаулка. Апрель, 2017 год

Ну, а профессор Валерий Журавлев все-же советует рыбакам быть внимательнее, и перед готовкой осматривать карасей на предмет гематом и кровотечений. Не лишним он считает и проведение исследования выловленного образца в лаборатории.

Светлана Шаповалова Барнаулка в апреле 2017 года стала невероятно рыбной рекой

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край готовится к сильному паводку, интенсивность которого может превзойти наводнение 2014 года. В зону подтопления могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов. Вопреки опасениям местных властей и спасателей, первая волна паводка пока не принесла существенных бедствий Алтайскому краю.