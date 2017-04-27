Брюссель, 27 апреля, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Брюссель возбудил дело против руководства Венгрии в связи с подписанием спорного закона о высшем образовании, сообщает Die Presse.

(сс) tpholland Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

«Мы отправили соответствующее письмо в Будапешт, на которое венгерское правительство должно дать ответ в течение месяца», — сообщил 26 апреля вице-президент Комиссии Валдис Домбровскис.

Еврокомиссары обвиняют правительство Виктора Орбана в подписании закона, одно из положений которого предполагает наличие для всех иностранных университетов филиала не только в Венгрии, но и в своей стране.

Согласно данному пункту, Центрально-Европейский университет, финансируемый американским Фондом Джорджа Сороса и не имеющий филиала в США, может быть закрыт.

«Новый закон венгерского правительства может противоречить свободам внутреннего рынка ЕС и нарушать фундаментальные права», — отмечает еврокомиссар по межведомственным отношениям и верховенству права Франс Тиммерманс.

ЦЕУ был основан Фондом Дж. Сороса в 1991 году, сейчас в нем обучаются свыше 1800 студентов из ста стран. Около 900 академиков со всего мира подписали письмо протеста против закрытия университета.