Новосибирск, 27 апреля, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Ранее ИА REGNUM сообщало, что на благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске в 2017 году выделено 140 млн рублей. Она была включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в рамках приоритетного национального проекта по благоустройству территорий. Ее благоустройство будет выполнено за счет федеральной и областной субсидии. Так, запланированы мероприятия по освещению территории, мощению дорожно-тропиночной сети, обновлению садово-парковой мебели, озеленению и ландшафтным работам. Напомним, что набережная в Новосибирске стала Михайловской в апреле 2016 года. Переименовать набережную Оби в «Михайловскую набережную» в честь инженера-строителя Константина Михайловского предложил Союз краеведов города.

Green.novo-sibirsk.ru Дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной в Новосибирске

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