Пекин, 27 апреля, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Юань продолжает ослабляться по отношению к доллару США, уступая американской валюте 51 базисный пункт, передает 27 апреля агентство «Синьхуа».

Xinhua Доллар и юань

Центральный паритетный курс национальной валюты Китая на 27 апреля составил 6,8896 юаня за доллар США, что ниже на 51 базисный пункт по отношению к предыдущему дню.

В общей сложности за три дня последовательного ослабления юань уступил 223 базисных пункта.

Некоторые западные эксперты уверены, что Китай — крупнейший внещнеэкономический партнёр США — целенаправленно ведет политику ослабления курса национальной валюты с целью получения экспортных преимуществ. Однако, китайские власти утверждают, что колебания курса юаня вызваны структурной финансовой реформой, начатой в 2015 году, а также не всегда грамотными действиями инвесторов, ведущими к оттоку капитала.