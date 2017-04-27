Пекин, 27 апреля, 2017, 06:34 — ИА Регнум. «Китай призывает США и Южную Корею демонтировать оборудование и прекратить развертывание ПРО», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан во время своего ежедневного пресс-брифинга.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

Гэн также отметил, что развертывание THAAD нарушает стратегический баланс в регионе, усугубляя трения на Корейском полуострове, не принося никакой пользы в вопросе денуклеаризации полуострова. Более того, Китай уверен, что американская ПРО угрожает миру и стабильности в регионе.

«Развертывание ПРО идет вразрез с попытками всех сторон урегулировать противоречия путем мирных переговоров и консультаций, а также жестко противоречит стратегическим интересам Китая», — добавил Гэн, предупреждая о том, что Китай предпримет все необходимые меры обеспечения безопасности и собственных интересов.

Напомним, что ранее США и Южная Корея договорились об ускорении процесса развертывания системы ПРО, направленной якобы против угрозы со стороны КНДР, периодически проводящей испытания ядерного оружия и ракетные пуски. Однако, Китай уверен, что THAAD направлена на его сдерживание, и видит в системе угрозу своим стратегическим интересам и безопасности. В связи с этим в СМИ, принадлежащих Компартии Китая, ранее появилась информация, в достаточно жесткой манере предупреждающая США и Южную Корею о последствиях их совместных действий.