Брюссель, 27 апреля, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Страны Европейского союза в 2016 году предоставили убежище 710 400 беженцев, это в два раза больше показателей 2015 года, сообщает Der Merkur.

Onetoday.google.com Беженцы

По данным агентства Eurostat, опубликованным 26 апреля, власти Германии выдали больше всего разрешений. Правительство ФРГ одобрило 445 210 заявок, это в три раза больше, чем в предыдущем году.

Однако по отношению к численности населения первое место среди стран ЕС занимает Швеция: на миллион жителей приходится 7040 беженцев.

Всего 100 беженцев получили убежище в Хорватии, а наименьшее количество разрешений на проживание выдало правительство Польши, где на миллион жителей приходится всего десять беженцев.

Более половины просящих политическое убежище в ЕС — выходцы из Сирии (405 600 человек), второе место занимают граждане Ирака (65 800), затем — афганцы (61 800).

Наибольшие шансы на одобрение ходатайств фиксируется у сирийцев (98% заявок) и у беженцев с Эритреи (92% заявок).

Наименьшую защиту предоставляют мигрантам с Северной Африки, например с Алжира, и с балканских государств: Косово, Албания, Сербия и Македония. Политическое убежище среди вышеперечисленных получили только 5% мигрантов.

Германия приняла 70% всех сирийских мигрантов (294 710), 48 820 беженцев из Ирака и 39 270 — из Афганистана.