Магадан, 27 апреля, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Объёмы добываемого в Магаданской области золота могут быть увеличены в разы. Уверенность в этом выразил губернатор региона Владимир Печёный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. По данным главы Колымы, регион входит в тройку российских лидеров золотодобычи, а по объёмам россыпного золота и серебра занимает первое место в стране.

Ru.hemetal.com Золотая руда

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«Несмотря на эти впечатляющие показатели, потенциал горнодобывающего комплекса Колымы все еще не раскрыт до конца, — уверен Владимир Печёный. — Добыча золота в регионе может быть увеличена в разы, кроме того в у нас имеются значительные ресурсы меди, молибдена, олова, вольфрама и других полезных ископаемых, которые еще ждут своего инвестора».

Искать компанию, которая захочет добывать руду на Колыме, власти региона намерены на II ежегодной конференции «Северо-Восток: территория развития» в Москве.

Что касается золотодобычи, то в 2017 году её объёмы намерены увеличить до 30,5 тонн. Достичь нового показателя собираются с помощью выхода на проектную мощность ГОКа «Павлик», промышленной разработки Магаданским филиалом АО «Полиметалл УК» месторождения Ольча и запуска инновационного золоторудного предприятия ПАО «Полюс» на Наталкинском месторождении.

Напомним, в 2016 году в Магаданской области добыто 27,9 т золота, в том числе рекордный объём россыпного золота — 15,9 тонны. Кроме того, в прошлом году недропользователи Колымы прирастили за счёт собственных средств запасы в 12,9 т золота, из них 0,9 т — на россыпях, а также 37,8 т серебра.

Доля горнодобывающего комплекса в структуре промышленного производства области составляет 84,3%. В бюджет Колымы от горняцких предприятий поступило в 2016 году почти 13 млрд рублей, а налогов на добычу полезных ископаемых — 4,1 млрд.