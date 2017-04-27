Вашингтон, 27 апреля, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Американские военные провели успешный запуск межконтинентальной баллистической ракету Minuteman III, передаёт телеканал «Звезда».

US Air Forces Запуск МБР Minuteman III

Как сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил США, ракета была запущена в ночь на 26 апреля с территории авиабазы «Ванденберг» в штате Калифорния.

Отмечается, что боеголовка ракеты долетела до полигона на атолле Кваджалейн в Тихом океане (Маршалловы острова), преодолев расстояние в 4,2 тысячи миль.

В Командовании глобальных ударов ВВС США заявили, что испытания ракеты планировались за год и не имеют отношения к ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, ракеты Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года. По последним данным, Соединённые Штаты располагают 450 такими ракетами.

Minuteman III является на сегодняшний день единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США, и составляет основу стратегических ядерных сил страны.