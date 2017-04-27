Анкара, 27 апреля, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил 9103 сотрудников полиции из-за предполагаемой связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает Der Merkur.

cnnturk.com Роджеп Эрдоган

Об этом полиция сообщила 26 апреля, утверждая, что глава государства исходил из интересов внутренней и внешней безопасности Турции.

«Гюлен мог проникнуть в дела полиции, и это небезопасно», — комментирует ситуацию министр внутренних дел Сулейман Соулу.

Напомним, что в этот день были задержаны около тысячи подозреваемых, которые также могли являться сторонниками исламского проповедника.

Фетхуллах Гюлен проживает в США и обвиняется турецким правительством в причастности к организации попытки военного переворота в июле 2016 года с целью отстранить от власти Эрдогана.