Москва, 26 апреля, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Если правительство не возьмёт под контроль создание рабочих мест в Арктической зоне, масштабные ресурсные и транспортные проекты России не принесут должного успеха. Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в ходе международной конференции «Арктический диалог» 25 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Модест Колеров

По словам Модеста Колерова, в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года ни одним словом не поставлена задача создания рабочих мест в отрасли: «Правительство убеждено, что с этим справится самотек бизнеса. Но я считаю это либертарианским взглядом на вещи: корпорации сами по себе не создают больницы, полицию, детские сады и школы…» Главный редактор ИА REGNUM аргументировал свои слова статистикой изменения числа населения арктических регионов РФ. Из всех субъектов федерации рост населения за последние 28 лет показал только Ямало-Ненецкий автономный округ, но и его можно назвать символическим: с 500 до 550 тысяч человек. В остальных же отмечается катастрофическая депопуляция. К примеру, население Магаданской области уменьшилось с 550 до 150 тысяч, Мурманской — с 1150 до 750 тысяч человек, Архангельской — с 1550 до 1150, Коми — с 1250 до 850, Якутии — с 1100 до 950, Чукотки — с 150 до 50, Камчатки — с 500 до 300.

Правительство страны не может и не хочет остановить депопуляцию и бегство населения из северных регионов, но продолжает проектировать масштабные порты и сухопутные пути. Основные проекты развития транспортной структуры Севера России обсудили 24 апреля 2017 года в Мурманске премьер-министр Дмитрий Медведев и министр транспорта Максим Соколов. На совещании были поставлены задачи достижения 80 млн тонн грузооборота в год в Мурманском порту. Объявлено особое правительственное внимание к порту Сабетта, чей объем анонсирован в 18 млн тонн. Подтвержден приоритет железнодорожного и автомобильного «Северного широтного хода», по которому в год будет перевозиться 24 млн тонн. Кроме того, из внимания правительства выпал полный проект компании «Восток Уголь» — порт в посёлке Диксон на острове Таймыр, общая мощность всех очередей которого достигнет 30 млн тонн, которые сами по себе окажут мощное влияние на рентабельность Северного морского пути и будут стимулировать развитие его инфраструктуры.

«Государство рассчитывает, что рабочие места под такие грандиозные проекты создадутся сами. Это очевидное желание спрятаться от проблемы. Перед лицом страшной депопуляции проекты будут лишены трудовых ресурсов, если эта тема не будет поставлена и осознана как отдельная государственная задача», — прокомментировал перечисленные факты Модест Колеров.

Рост населения в тяжелом для жизни Ямало-Ненецком автономном округе происходит благодаря развитости субъекта и его ресурсной базы и даже компенсирует массовый отток на материк. Этот факт показывает абсурдность стратегии «вахтового метода», преобладающей в либеральных кругах и особенно ярко отстаиваемой Алексеем Кудриным. Однако правительство РФ даже не задумывается об ее пересмотре. «Вчера в своей речи премьер-министр сделал следующую оговорку: сухопутная транспортная система нужна для решения проблем Арктики — в том числе и «для возвращения домой». То есть он до сих пор считает тех, кто живет в Арктике, живущими не дома», — сделал вывод главный редактор ИА REGNUM. Однако без привлечения именно местного населения к процессу создания инфраструктуры северных регионов полноценное развитие Арктической зоны России и Северного морского пути невозможно. Более того: в философии «вахтового метода» явно слышен и «цивилизационный расизм», когда он, этот метод, не распространяется на коренные малые народности Севера. Отказ от создания новых рабочих мест в Русской Арктике автоматически отдаёт решение судьбы масштабных транспортных коммуникаций и освоение огромных ресурс на откуп малых народностей Севера, чья главная проблематика — сохранение традиционного образа жизни, а не обслуживание коммуникаций и добычи ресурсов.

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Международная конференция «Арктический диалог» — новая площадка для разговора о взаимоотношениях государств, чьи интересы распространяются на Арктический регион. Цель конференции — проведение комплексной внешнеполитической экспертизы для определения как «болевых точек» международного взаимодействия, так и потенциальных возможностей для кооперации в Арктике. Мероприятие организовано Русско-Балтийского медиацентром и Фондом публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. Информационная поддержка ИА REGNUM и ИА «Портньюс»