Екатеринбург, 12 мая, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Проект «Иноекино» начинает показ научно-фантастического фильма ужасов «Чужой» сразу в нескольких городах России. Ретроспектива пройдет в кинотеатрах Екатеринбурга («Колизей», 12 мая в 19.30 и 13 мая в 18.00), Новосибирска («Победа», 12 и 13 мая в 19.00), Омска («Слава», 13 мая в 19.00) и Пензы («Современник», 13 мая в 19.00).

Цитата из х/ф «Чужой». реж. Ридли Скотт. 1979. Великобритания, США Сигурни Уивер

Сценарий фильма был написан таким образом, что каждая роль могла принадлежать как мужчине, так и женщине. Ридли Скотт решил нарушить «негласное» правило жанра «sci-fi» и сделать главным героем женщину. Выбор подходящей актрисы оказался непростым: на тот момент снискавшая невероятную популярность Мэрил Стрип либо доселе практически никому не известная актриса Бродвея Сигурни Уивер. Чаша весов качнулась в пользу второй. И не зря: впоследствии Уивер получила премию за лучшую женскую роль и премию в номинации «самый многообещающий новичок в главной роли».

Однако путь к успеху оказался тернистым. Еще в начале съемок у актрисы началась сильная аллергия. Сигурни Уивер даже хотела отказаться от роли, но вскоре причина аллергической реакции была найдена (глицерин, которым актрису обрызгивали для придания сексуальности) и ликвидирована.