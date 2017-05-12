Санкт-Петербург, 12 мая, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Компания «Иноекино» продолжает традицию возвращения старых фильмов на большой экран. На этот раз в течение двух дней, 12 мая (19.30) и 13 мая (16.30), в кинотеатре «Аврора» будет показан фильм «Чужой» Ридли Скотта.

Цитата из х/ф «Чужой». реж. Ридли Скотт. 1979. Великобритания, США Сигурни Уивер

Изначально студия «20th Century Fox» собиралась посадить в режиссерское кресло одного из трех кандидатов: Питера Йетса, Джека Клэйтона либо Роберта Олдрича. Больше всего подходил Олдрич. Однако когда продюсеры встретились с режиссером и обсудили будущую работу, стало понятно, что он слишком легкомысленно относится к хоррору. Олдрич собирался «просто накидать внутренностей на лицо монстра, ведь никто его и не вспомнит, покидая кинотеатр».

К счастью, продюсеры увидели фильм Ридли Скотта «Дуэлянты» и решили встретиться с режиссером. После того, как он рассказал, какой видит будущую картину, было принято решение увеличить бюджет проекта с 4 до 8 миллионов долларов.