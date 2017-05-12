Москва, 12 мая, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Фильм ужасов «Чужой» появится на экране московского кинотеатра «Формула Кино Горизонт» в оригинале с русскими субтитрами. Показ проводится 12 мая в 19.30 и 13 мая в 16.30 проектом «Иноекино».

Цитата из х/ф «Чужой». реж. Ридли Скотт. 1979. Великобритания, США Монстр

«Чужой» стал началом серии картин о чрезвычайно агрессивном инопланетном монстре, который выслеживает и убивает экипаж космического корабля. Еще в далеком 1979 году зрителям был представлен один из самых жутких образов научно-фантастического жанра. В США прокат картины собрал около 80 миллионов долларов. Однако после многочисленных налоговых отчислений студия Fox насчитала убытков приблизительно на 2 миллиона долларов.

Идея создания фильма с инопланетным монстром пришла сценаристу Дэну О’Бэннону еще во время работы над комедией «Тёмная звезда». Впоследствии к нему присоединился Рональд Шасетт, и сценаристы начали вплотную работать над «Звездной тварью», которую в дальнейшем переименовали в «Чужого». Сценарий хотели продать компании Роджера Кормана, однако студия «20th Century Fox» проявила неподдельный интерес к истории и выкупила ее.