Ташкент, 26 апреля, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Турция рассматривает Узбекистан как важного и долгосрочного партнера в Центральной Азии, является сторонником укрепления дружеских уз, развития двусторонних отношений на основе принципов взаимного доверия. Как сообщает УзА, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте 26 апреля.

Press-service.uz Мевлют Чавушоглу на приёме в Ташкенте

Чавушоглу выразил уверенность, что вопросы, которые были обсуждены в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, выведут на новый уровень взаимоотношения между двумя странами, послужат открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эти дни находится в Узбекистане с официальным визитом.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан и Турция в марте 2017 года подписали пакет соглашений на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов.