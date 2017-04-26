Москва, 26 апреля, 2017, 21:26 — ИА Регнум. При содействии Департамента природопользования и охраны окружающей среды и Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы 26 апреля в рамках акции столичного правительства «Миллион деревьев» десятки якутян — студенты, ветераны, члены якутского землячества и московские школьники высадили 52 дерева и 43 кустарника — всего 95 саженцев — ровно по количеству лет со дня образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.

Postpredstvo.sakha.gov.ru Якутский сквер в Москве

Организатором памятной экологической акции выступило Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации. «Сегодня мы выполнили почетную миссию — нашими общими усилиями в российской столице заложен сквер 95-летия образования Якутской республики. Мы не только чтим нашу историю, но и дарим радость жизни будущим поколениям», — сказал постоянный представитель Якутии Юрий Куприянов.

Памятное событие по озеленению территории состоялось в рамках Года экологии в России и посвящено знаковым юбилейным датам — 95-летию образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, 95-летию одного из старейших представительств региона в Москве — Якутского, 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и Дню Республики Саха (Якутия), который отмечается 27 апреля.

В экологической акции приняли участие Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Юрий Куприянов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, представители руководства префектуры Восточного административного округа и района Косино-Ухтомский.

Отметим, что 17 апреля в Москве стартовал весенний этап акции «Миллион деревьев». Якутяне стали одними из первых, кто присоединился к главному весеннему московскому экособытию. В тот же день на одной из старейших улиц Москвы — Старой Басманной — представители республики уже высадили семь деревьев, а 27 апреля в сердце российской столицы — на Новом Арбате видными государственными деятелями Якутии будут высажены несколько именных зеленых саженцев.

«Мы рассчитываем на то, что в течение года — в рамках Года экологии — посадим в Москве 385 деревьев в честь знаменательной даты — 385-летия вхождения Якутии в Российское государство», — отметил постоянный представитель Якутии Юрий Куприянов.