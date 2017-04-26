Брюссель, 26 апреля, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Как заявил спикер Европарламента Антонио Таяни, он получил требование от правоохранительных органов Франции о лишении Ле Пен депутатского иммунитета. Таяни уже передал эти требования для рассмотрения в компетентную комиссию Европарламента.

Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

«Требование будет передано в компетентную комиссию ассамблеи», — сказал Таяни, выступая на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

Известно, что аналогичное требование французские правоохранители выдвинули в отношении другого члена «Национального фронта» Франции — Мари-Кристин Бутонне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Ле Пен ведется расследование о якобы фиктивном трудоустройстве её помощников в Европарламенте. Требование лишить Ле Пен депутатской неприкосновенности было отправлено в ЕП ещё 29 марта.

Сама Ле Пен считает, что расследование инспирировано её политическими противниками, прежде всего действующим президентом Франции Франсуа Олландом, который поддерживает другого кандидата на пост президента Франции — Эммануэля Макрона.