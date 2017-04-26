Красноярск, 26 апреля, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Результат третьего матча первого этапа плей-офф, сыгранного 26 апреля в мужской волейбольной Суперлиге.

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«Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургутский район) 0:3 (21:25 12:25 21:25), счёт в серии 1:2

Теперь «Газпром-Югра» сыграет в Группе А «Финала шести» вместе с «Зенит-Казанью» и новосибирским «Локомотивом», причём первым 6 мая пройдёт матч «Локомотив» — «Газпром-Югра».

В группе Б будут играть московское «Динамо», «Белогорье» и новоуренгойский «Факел». Там 6 мая пройдёт матч «Белогорье» — «Факел».

Ход борьбы в «Финале шести» мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.