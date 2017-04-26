Донецк, 26 апреля, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко признался, что он и его команда не готовились к управлению республикой, поэтому, чтобы восполнить пробелы в образовании они обучаются. Как сообщает 26 апреля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил глава ДНР Захарченко во время рабочего совещания с руководителями городов и районов.

Официальный сайт ДНР Александр Захарченко поздравил руководителей городов и районов с окончанием курсов повышения квалификации, которые они проходили в течение месяца в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР»

«Мы должны постоянно профессионально расти, понимать, что мы делаем, и делать это профессионально и качественно. Поэтому учиться надо. Мы все не готовились к должностям, которые сейчас занимаем. Но впереди еще много работы», — рассказал Захарченко.

По его словам, в 2017 году перед чиновниками ДНР будут стоять новые задачи. «В 2016 году мы сделали то, во что многие не верили. В 2017 году нас ждут другие задачи, и качественное решение этих задач зависит от вашего профессионализма», — считает Захарченко.

В свою очередь, начальник отдела жилищной и социальной политики Управления делами Совета министров ДНР Инна Трякина доложила главе ДНР о промежуточных результатах по благоустройству городов и районов, а также отметила, что в некоторых населенных пунктах выявлено несоответствие фактического выполнения работ с заявленными планами.

Кроме того, зампредседателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников подчеркнул: если у глав городов и районов есть какие-либо проблемы по вопросу благоустройства вверенных территорий, то им необходимо вовремя объяснить причины невыполнения намеченного плана. «Не надо скрывать проблемы, если они существуют. Давайте их решать», — сказал Трапезников.

В то же время Захарченко призвал местных чиновников не ставить перед собой невыполнимые задачи по благоустройству населенных пунктов. «Вы сами себе запланировали объем работ. Никто вам эти задачи не ставил. Исходя из этого, считаю, что нельзя ставить перед собой задачи, а потом их не выполнять. Мы прекрасно понимаем, что существуют факторы, от вас не зависящие, например плохая погода, из-за которых вы не можете выполнить работы в срок, но вы обязаны об этом уведомить», — подчеркнул Захарченко.

Официальный сайт ДНР Удостоверение о повышении квалификации

Также глава ДНР поздравил руководителей городов и районов с окончанием курсов повышения квалификации, которые они проходили в течение месяца в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», и вручил им удостоверения о повышении квалификации.

Напомним, что глава ДНР Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. Закончив с отличием техникум промышленной автоматики в родном городе, стал работать по специальности — горным электромехаником на одной из местных шахт. По профессии — техник-электромеханик 6-го разряда. После этого Захарченко поступил в Донецкий юридический институт МВД Украины, но обучение не закончил, диплом не получил.

25 апреля пресс-служба Совмина ДНР проинформировала, что в республике сохраняется напряженная социально-экономическая обстановка, в частности, ДНР смогла довести объемы реализации промышленной продукции только до 35% от довоенного уровня. По словам и.о. министра экономического развития ДНР Виктории Романюк, в 2017 году в ДНР объем розничного товарооборота составил 26% от довоенного уровня, а среднесписочная численность штатных работников составила 60% от довоенного уровня. «Несмотря на ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия Республики, по ключевым показателям их деятельности можно отметить хорошие результаты: объем реализованной промышленной продукции по основным видам промышленной деятельности достиг почти 35% довоенного уровня, объем розничного товарооборота — 26% довоенного уровня, среднесписочная численность штатных работников — 60% довоенного уровня», — сказала Романюк.