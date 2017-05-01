Каменск-Уральский, Свердловская область, 1 мая, 2017, 08:05 — ИА Регнум. На предприятии трудятся 900 человек, которые производят и отгружают широкий спектр металлопродукции из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. КУЗОЦМ является лидером в отрасли цветной металлообработки в России. Продукция завода экспортируется в 23 страны мира.

Елена Миронова ИА REGNUM Дорога к проходной

Елена Миронова ИА REGNUM Заготовки цветмета

Прокатчик горячего металла пятого разряда, 35-летний Андрей Ханин трудится на КУЗОЦМ тринадцать лет. Пришел на завод во время учебы в политехническом колледже, практикантом. После получения диплома вернулся на КУЗОЦМ, где работали его отец, мать и двое братьев. Завод для Андрея и его родных — второй дом, вторая семья. Здесь трудится диспетчером и его жена Лариса. Сын Владислав во всем повторяет папу и мечтает, когда вырастет, работать на заводе… трактористом.

Елена Миронова ИА REGNUM В перерыв — на солнце

Елена Миронова ИА REGNUM Плавильщик Ханин

«Серьезный, ответственный, вдумчивый, прекрасный товарищ» — отзывается об Андрее Ханине его начальница, мастер Татьяна Старкова, единственная женщина во втором цехе. Впрочем, давно известно, что работающие на одном предприятии и связанные родственными узами люди стараются не уронить фамильную честь. Поэтому лучшее, что есть у завода, — преемственность поколений.

Елена Миронова ИА REGNUM Мастер Татьяна Старкова — начальница и красавица

Елена Миронова ИА REGNUM Солнце заглянуло в цех

Корреспонденту ИА REGNUM Андрей показал плавильный стан, которому 113 лет. Уникальное оборудование из прошлого века до сих пор работает, и на нем выполняются индивидуальные заказы, требующие ручной плавки. «В третьем цехе новое, автоматизированное оборудование, но раритет этот напоминает нам о том, как далеко за сотню лет шагнул прогресс в металлургии», — говорит Андрей Ханин.

Отношение к заводу как неотъемлемой части собственной жизни проявилось у Андрея в сложные для предприятия годы. В 2008 году КУЗОЦМ переживал экономические трудности. Андрей Ханин не сбежал в поисках лучшей зарплаты, остался, как и многие работники, на родном предприятии, которое выплыло из кризиса благодаря верным кадрам.

Начальник отдела по работе с персоналом КУЗОЦМ Светлана Зяблицева отметила рост интереса молодежи к работе на предприятии. Четверть ребят после практики возвращается на завод. Из вновь прибывшей молодежи отсеивается около одного процента. «Не задерживаются ребята с завышенными ожиданиями, которые считают, что уже в учениках будут получать, как рабочие пятого разряда», — поясняет Светлана Зяблицева. Привлекает ребят на завод стабильная зарплата, перспективы роста и современное оборудование. И, конечно же, профессия, которая всегда прокормит, ведь 80% вакансий в центрах занятости приходится на рабочие специальности. Тогда как в офисных работниках наблюдается переизбыток. С хорошим рабочим тяжело расстаться, а вот «белые воротнички», не производящие продукт, первыми идут под нож сокращений.

Рабочая династия — живая история предприятия. Мама Андрея, Раиса Александровна Ханина, проработала электромонтером-обмотчиком на КУЗОЦМ 30 лет. Приехала она вместе со своим мужем Алексеем в Каменск-Уральский из Курганской области на учебу, сразу после школы. Получили специальности, завод принял их как родных. Муж проработал электриком долгое время, до гибели в 1972 году. Потом Раиса Александровна одна растила троих детей. Поставить мальчишек на ноги помогали подруги и товарищи по заводу. Трехкомнатная квартира — тоже от родного предприятия. «Сейчас молодежи, даже имеющей постоянный заработок, с трудом дают ипотеку. Андрею, несмотря на прочное финансовое положение, в ипотеке отказывают, не объясняя причины. Хотя доходы семьи, которые выше среднего заработка по городу, позволяют взять кредит», — сетует Раиса Александровна.

Елена Миронова ИА REGNUM Мама — лучший друг

«На завод ОЦМ шли с охотой. К рабочим всегда было почтительное, уважительное отношение в наше время и от директора, и от начальников. Бригада была у нас душевная», — вспоминает Раиса Александровна советские времена. Простые труженики после смены зажигали в самодеятельности ДК «Современник». И сейчас общезаводские мероприятия, которые проходят в ДК, не обходятся без семьи Ханиных.

Есть у Раисы Александровны Ханиной страсть — разводить фиалки. В преддверии садово-огородного сезона ее любимые фиалки уступили место рассаде. И какой уютный дом обходится без питомцев? У бабушки Раи две собаки — Мишутка и Ханик. Дружелюбные, общительные они встречают и провожают гостей дома, а вот кот Борька прячется от пришлых.

Елена Миронова ИА REGNUM К началу садового сезона рассада готова

Елена Миронова ИА REGNUM Нежность фиалок украшает дом

Елена Миронова ИА REGNUM Нежность фиалок украшает дом

Ленинский поселок вырос вокруг завода. Здесь родился и вырос герой нашего фоторепортажа. И согласно традиции живет тут. Здесь закончил школу N4. Здесь увлекся футболом. Семилетним мальчишкой он пришел в детско-юношескую команду «Старт». Сейчас защищает ворота заводской футбольной команды, которая берет призовые места на городских чемпионатах.

Семья Ханиных культивирует активный, подвижный отдых. Младший Владислав ходит с папой на тренировки. Кстати, папа Андрей — противник гаджетов в детских руках.

Елена Миронова ИА REGNUM В субботу с папой

Елена Миронова ИА REGNUM Подтягивайся, сынок. Будешь большим, как папа!