Джуба, 26 апреля, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Боевые действия в юго-восточной части провинции Верхний Нил привели к перемещению около 25 тыс. граждан Южного Судана, согласно заявлению гуманитарной группы «Врачи без границ», 26 апреля сообщает Associated Press.

DFID — UK Department for International Development Беженцы. Южный Судан

Военная операция в городе Кодок привела к сокращению гуманитарных поставок и нехватке питьевой воды, заявил представитель неправительственной организации «Врачи без границ» Филипп Карр.

26 апреля Кодок опустел из-за угрозы возможных обстрелов города. Жители направляются в соседний город Абурок.

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Напомним, 25 апреля специальный представитель генерального секретаря ООН по Южному Судану Дэвид Ширер заявил, что правительственные войска перешли в наступление в районе города Кодок.

Неделю назад наступление правительственных сил Южного Судана в провинции Джонглей привело к перемещению около 100 тыс. мирных жителей.

Перемирие между сторонниками мятежного вице-президента Рика Мачара и президента Сальвы Киира, достигнутое в августе 2015 года, было нарушено в июле 2016 года после столкновений в Джубе, столице страны, в результате которых погибли около 400 человек.