Липецк, 26 апреля, 2017, 20:03 — ИА Регнум. О том, что кондитерская фабрика в Липецке остановит работу и распустит всех работников, стало известно в начале 2017 года. Первых 85 человек уволили 24 апреля. Ежедневно предприятие увольняет «в пределах 100 человек».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на предприятии работали около 700 человек. Часть из них, по словам Казакова, уволилась по собственному желанию после того, как руководство заявило об остановке работы, остальные должны стать безработными в апреле и мае 2017 года. В штате останется всего несколько человек.

Городские службы занятости уже заявляли о том, что сотрудники Roshen без работы не останутся. Только в областном центре насчитывается около четырех тысяч вакансий, в том числе и сопоставимых с теми должностями, на которых работали сотрудники фабрики. Сложности могут возникнуть при трудоустройстве узких специалистов. Но, например, кондитеров уже жду на предприятиях в Курской области.

Читайте также: Сотрудники закрывающегося «Рошена» в Липецке потребуются на других заводах

Раньше штат липецкого завода Roshen насчитывал до 1800 сотрудников, которые также попали под сокращение: 89% из обратившихся в службу занятости были трудоустроены и в течение двух-трех месяцев сняты с учета, остальные прошли переобучение и также нашли работу.

Корпорация Roshen 20 января опубликовала сообщение об остановке производственной деятельности Липецкой кондитерской фабрики, объяснив это решение «экономическими и политическими причинами». При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Липецк 23 января заявила, что политической подоплеки в этом решении нет — причиной закрытия фабрики являются экономические трудности.