Лондон, 28 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Принято считать, что талант — это врожденное свойство, которое развивается (или не развивается) с течением времени при благоприятных (или неблагоприятных) обстоятельствах. Но это — про «средний» талант, свойственный в той или иной степени многим людям. А если речь идет о гениальности? Достаточно ли было появившемуся на свет Шекспиру развивать словарный запас и фантазию, творческое видение и самодисциплину?

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Быть или не быть?!

Возможно, живи он в менее бурную эпоху, всё это стало бы так называемыми «слагаемыми успеха» и создало бы очень неплохого драматурга. Но великая эпоха затрагивает не только избранных властителей и отдельных представителей правящей элиты — она формирует пространство, которое касается каждого. Великая эпоха создала великого человека, дав пищу для его творчества не из былых преданий и историй античности, а из живой и пульсирующей современности.

О судьбе великого драматурга читайте в статье: Великий драматург при великой королеве в великое время

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