Сыктывкар, 26 апреля, 2017, 19:51 — ИА Регнум. В совещании по созданию региональной стратегии социально-экономического развития до 2030 года приняли участие первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова, министр экономики Коми Марина Анисимова, министр финансов Коми Галина Рубцова и председателем Контрольно-счётной палаты Елена Филимонова.

Василий Игнатов. Страсти. 1981

В ходе совещания глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил руководителям ведомств в ближайшее время определить приоритеты социально-экономического развития республики до 2030 года, разработать систему стратегических целей и направлений социально-экономического развития и подготовить возможные сценарии развития на краткосрочный и долгосрочный периоды с прогнозируемыми результатами реализации стратегии.

Блок-схема документа будет представлена на рассмотрение правительству Республики Коми во второй половине мая 2017 года, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отметим, что ключевые направления экономического процесса определяет стратегия социально-экономического развития Российской Федерации. Каждый регион разрабатывает свою стратегию исходя из своих целей и задач.