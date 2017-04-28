Москва, 28 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Множество агрессивных по содержанию высказываний, сделанных новым президентом США в сторону Ирана, заставляет задуматься о причинах и последствиях такой линии американской политики. Об этом рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Империализм обнажает своё истинное лицо

Действительно, предыдущая администрация Белого дома шла скорее путем задабривания Ирана, снимая санкции в обмен на уступки по развитию иранской ядерной программы. Президент Трамп заявил, что считает Венские соглашения, содержащие указанные взаимные уступки, «самой худшей из когда-либо заключенных сделок». Начавшаяся вслед за этим работа комиссии по проверке безопасности для США достигнутых договоренностей еще не завершена, но также не предвещает Тегерану ничего хорошего.

Негативно высказался в отношении Ирана и госсекретарь США Рекс Тиллерсон: «Всесторонняя политика в отношении Тегерана требует решения всех исходящих от него угроз. Иран является ведущим государством — спонсором терроризма в мире, подрывая интересы США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан, продолжает поддерживать атаки против Израиля». Также он заявил об исчерпанности «стратегического терпения» у США.

Предстоящие в мае выборы президента Ирана тоже способствуют наращиванию Вашингтоном риторики в отношении этой страны в надежде повлиять на исход выборов в нужную для себя сторону. Но этим фактором все не исчерпывается, непонятна причина, по которой иранская угроза перевесила в американской риторике угрозу того же ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Можно предположить у Вашингтона наличие планов по хаотизации ситуации как вокруг Ирана, так и в нем самом. Особенно ярко свидетельствует об этом наименование «несостоявшееся государство», которое вслед за Сирией Вашингтон начал применять по отношению к Ирану.

Подробности и причины обострения антииранской риторики США в статье: Для США врагом номер один становится Иран

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