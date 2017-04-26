Галич, Костромская область, 26 апреля, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Ученики пострадавшей от огня школы в городе Галич (Костромская область) продолжат обучение уже 27 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Светлана Иванова ИА REGNUM Сочинение

По словам заместителя губернатора Костромской области Ольги Ереминой, занятия продолжатся в других общеобразовательных учреждениях муниципального образования.

Ученики начальных классов будут заниматься в начальной школе №7 города Галич. Там для них уже выделены отдельные классы, учиться дети продолжат в первую смену. Учащиеся 5−11 классов переведены в лицей №3 города Галич, где будут заниматься во вторую смену. Возить детей к новым местам обучения будут бесплатно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 апреля произошел пожар в школе №2 на улице Крестьянской. Огонь возник в чердачном помещении школы. Все профильные службы сработали оперативно, дети и работники школы были эвакуированы, никто не пострадал.

Сумма ущерба и причина пожара пока устанавливаются. По предварительным данным, повреждено два учебных класса. Пострадавших нет. Прокуратура уже начала проверку по данному факту.

По требованию главы региона заместитель губернатора Ольга Еремина сразу выехала на место, как только поступила информация о возгорании в школе. Она лично оценила масштабы произошедшего пожара, а также провела заседание местной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого рассматривались вопросы дальнейшей организации учебного процесса в муниципальном образовании.