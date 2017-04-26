Бухарест, 26 апреля, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Находящегося в Бухаресте с официальным визитом премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили 26 апреля принял президент Румынии Клаус Йоханис. По информации пресс-службы правительства Грузии, особое внимание на этой встрече было уделено лучшему использованию транзитного потенциала Черного моря и развитию регионального сотрудничества.

Gov.ge Клаус Йоханис и Георгий Квирикашвили

Глава правительства Грузии и президент Румынии обсудили процесс интеграции Грузии в ЕС и НАТО и отметили достигнутый на этом пути прогресс. Клаус Йоханис поздравил грузинского премьера с введением для граждан Грузии безвизового сообщения в странах Шенгенской зоны. Стороны выразили надежду, что визовая либерализация будет способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений, упрочению связей между народами и развитию туризма.

На встрече также обсуждались стоящие перед регионом вызовы и ситуация на «оккупированных территориях» Грузии. Георгий Квирикашвили отметил значение участия представителей Румынии в Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

Президент Румынии еще раз зафиксировал поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Визит премьер-министра Грузии и грузинской делегации в Румынию начался 26 апреля и завершится 27 апреля. В его рамках уже состоялась встреча с румынским премьером как в формате один на один, так и в расширенном формате.