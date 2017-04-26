Вашингтон, 26 апреля, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Власти США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на американских военных.

Expert Infantry МБР Minuteman III

Сообщается, что пуск МБР Minuteman III был осуществлен с военной базы Ванденберг в штате Калифорния.

Ранее американские СМИ сообщили, что ВВС США намерены 26 апреля провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Напомним, МБР Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Ракеты подвергаются регулярной модернизации, предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.