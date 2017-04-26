Ярославль, 26 апреля, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Певец Стас Костюшкин не будет баллотироваться в муниципалитет Ярославля. Об этом он сам рассказал ИА REGNUM.

Страница Стаса Костюшкина в Инстаграм Стас Костюшкин и Владимир Слепцов

«Вы что, серьезно думаете, что я буду баллотироваться? Я просто получил предложение», — отметил Стас Костюшкин.

В ответ на прямой вопрос, пойдет ли он в депутаты, певец заявил: «Нет». При этом он уточнил, что будет «участвовать в проектах города».

О том, что Стас Костюшкин может пойти на выборы в муниципалитет Ярославля, ранее сообщал источник ИА REGNUM в региональном исполкоме «Единой России». 27 апреля заканчивается регистрация участников праймериз партии власти по отбору кандидатов от партии власти.

Стас Костюшкин дружит с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым. Певец присутствовал на инаугурации главы города, участвовал в общегородском субботнике в середине апреля и анонсировал открытие своей пончиковой.