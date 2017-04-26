Москва, 26 апреля, 2017, 18:46 — ИА Регнум. В мае 2017 года Россия и Филиппины подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в военной сфере, заявил министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана в ходе встречи с главой Минобороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

Минобороны России Российско-филиппинские переговоры

По словам главы Минобороны Филиппин, соглашение будет подписано в ходе визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Москву.

Дельфин Лорензана заявил на полях московской конференции по международной безопасности, что план российско-филиппинского военного сотрудничества, уже составленный на 2017 год, а также намерение подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны, свидетельствуют о желании стран усиливать двусторонние отношения.

Министр обороны Филиппин также выразил соболезнования родственникам жертв террористического акта в поезде метрополитена Санкт-Петербурга.

Кроме того, Лорензана отметил, что с нетерпением ждет Сергея Шойгу в Маниле 23−25 октября на встрече глав военных ведомств стран АСЕАН.

Эта встреча, по мнению Лорензана, еще более расширит российско-филиппинское сотрудничество в разных вопросах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта президент Филиппин Родриго Дутерте гарантировал свободный доступ российских военных кораблей в территориальные воды Филиппин.