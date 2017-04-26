Москва, 26 апреля, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Российская военная группировка, находящаяся в Сирии по приглашению правительства этой страны, использует около 80 беспилотных летательных аппаратов, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

В ходе VI Московской конференции по международной безопасности, проводящейся в российской столице министерством обороны РФ, Сергей Рудской сообщил, что беспилотные летательные аппараты осуществляют разведку, наблюдение и оперативный контроль за авиаударами российских ВКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2015 года началась военная операция Воздушно-космических сил России на территории Сирии против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился президент Сирии Башар Асад. После этого Совет Федерации ответил согласием на запрос президента России Владимира Путина на использование российских Вооружённых сил за рубежом.

26 апреля в Москве начала свою работу VI Московская конференция «Глобальная безопасность: вызовы XXI века». Для участия в форуме прибыли более 750 гостей, среди которых министры обороны и сотрудники военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств.