Ярославль, 26 апреля, 2017, 18:17 — ИА Регнум. АО «Яргорэлектротранс», принадлежащий мэрии Ярославля, перечислит в Фонд развития Ярославля 200 тыс рублей в качестве благотворительной помощи на праздничное украшение к Дню Города и Дню Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник на предприятии.

Троллейбус в Ярославле

Такое решение принял директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте предприятие заложило 35 трамваев банку для открытия кредитной линии из-за нехватки оборотных средств.

Интересно, что руководитель Фонда развития Ярославля Владимир Голов в своем письме (копия имеется в редакции ИА REGNUM ) просил у городского предприятия лишь 20 тыс рублей, вероятно, понимая сложное положение предприятия. Однако директор Ильхам Худиев своей резолюцией распорядился выделить сумму в 10 раз большую. Деньги пойдут «на городские мероприятия и праздничное оформление Ярославля — столицы Золотого кольца».

Перед Новым годом «Яргорэлектротранс» купил гирлянд для праздничного формления города на сумму около 3 млн рублей. Также с 2017 года стоимость проезда в Ярославле выросла с 20 рублей до 23, это было объяснено отсутствием денег в бюджете города на субсидию транспортным предприятиям.