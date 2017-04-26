Минск, 26 апреля, 2017, 18:08 — ИА Регнум. «Отключением электроэнергии официальный Киев выдавливает Луганск из экономического пространства Украины», — заявил полпред президента РФ.

Vostok-sos.org Луганск

По его словам, украинские официальные лица «прямо признают, что задолженность потребителей с обеих сторон линии размежевания примерно одинакова, но электроэнергия была отключена только Луганску».

«Также они фактически признают невозможность погашения задолженности в условиях прекращения хозяйственных связей с отдельными районами Донбасса», — добавил он.

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В ночь на 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР. ООО «Луганское энергетическое объединение» согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» блокировало подачу электричества на неподконтрольную украинскому правительству территорию. После этого Россия увеличила поставки электроэнергии ЛНР. Пока в ЛНР ощущается дефицит электроэнергии.