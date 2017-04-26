Мантурово, Костромская область, 26 апреля, 2017, 17:48 — ИА Регнум. В городе Мантурово (Костромская область) возбуждено уголовное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области, женщина второй раз села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Pexels.com Алкоголь за рулём

Жительница города Мантурово является членом участковой избирательной комиссии. По данным следствия, 23 февраля 2017 года она в нетрезвом состоянии управляла автомобилем, пока ее не остановили сотрудники ГИБДД.

На этом нарушении женщина попалась уже второй раз — ранее за пьяную езду суд назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.

Сотрудники ГИБДД, остановившие автомобиль, провели освидетельствование, показавшее, что женщина снова управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.