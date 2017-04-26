Тамбов, 26 апреля, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вошел в двадцатку лидеров Национального рейтинга губернаторов, подготовленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» на основании экспертных оценок по итогам марта-апреля этого года,сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации за март-апрель этого года. Глава администрации Тамбовской области снова вошел в двадцатку лидеров рейтинга.

Как и в предыдущем исследовании (за январь-февраль), тамбовский губернатор включен экспертами в первую группу рейтинга, к которой относятся регионы, демонстрирующие лучшие показатели социально-экономического развития. Таким образом Александр Никитин укрепляет позиции в числе сильных руководителей субъектов Федерации.

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Сообщается, что при составлении рейтинга задействован максимально широкий круг экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности.

«Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества», — отмечают составители рейтинга.