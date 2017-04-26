Москва, 26 апреля, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Оптимальным для экспорта российской сельхозпродукции является курс доллара в 60−65 рублей, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

ИА REGNUM Доллар

«Для нас доллар 60−65 — это наиболее приемлемый, мы считаем, что это наиболее разумный (курс). Мы понимаем обеспокоенность Центрального банка, но баланс должен быть сохранен», — сказал министр.

Нынешний курс, по словам Ткачева, 55−56 (рублей за доллар) Минсельхоз не устраивает. «Мы просто откатимся назад. И когда мы говорим, что по итогам 2016 года экспорт сельхозпродукции составлял 17 млрд долларов, то при этом подходе мы получим 14 млрд, то есть 3 млрд минус», — сказал Ткачев.

Вместе с тем эксперты в ближайшее время ожидают роста курса доллара.

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